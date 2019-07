Ära anna alla aastasele lapsele mett! Riskid ohtliku haigusega

See on seotud nii allergiaohuga kui ka asjaoluga, et mees võib mõningatel juhtudel esineda bakteri Clostridium botulinum endospoore. Kuna alla aastase lapse seedesüsteem ei ole veel välja kujunenud, seedemahlad ei ole nii happelised, siis on see bakteri arenguks sobiv keskkond, põhjustades nn imiku botulismi. Üle aasta vanustel lastel ja täiskasvanutel seda ohtu pole. Mees pole kunagi botuliini leitud.