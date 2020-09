ÄRA TEE ASJA HULLEMAKS! 5 lauset, mida ei tohi kunagi öelda inimesele, kellel on paanikahoog

Kui ütled inimesele valesid kommentaare, võib see olukorda veel hullemaks teha ja võid ka suhted ära rikkuda. Inimest aitab juba ka see, et oled kohal ja tema jaoks olemas, et ta ei tunneks end üksi.

Kui sa tahad oma lähedast aidata, ära kindlasti ütle neid 5 lauset

1. Lõpeta ära!

Kui ta suudaks hoogu ise peatada, siis ta ju teeks seda. Aga paanikahoo ajal tunneb keha, et ta on suures ohus ja katsub kuidagi ellu jääda. Sel hetkel on loogiline aju välja lülitatud ja emotsionaalne võitle- ja- põgene- aju on võtnud täieliku kontrolli.

2. Sul on kõik korras.

Aga tegelikult tal ei ole kõik korras. Inimene ei suuda kontrollida oma reaktsioone ja on tohutus ärevuses, mis on võrreldav isegi sellega, nagu keegi ähvardaks teda relvaga. Vahel võib tõesti näida, et kõik on korras, sest inimene on juba õppinud sümptomeid varjama.

3. Kas sa ei saaks lihtsalt maha rahuneda?