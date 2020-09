Psühhiaater soovitab: tee igal õhtul nii ja sa muretsed palju vähem 

1. Mõtle igal õhtul kolme asja peale, mis läks sul täna hästi ja miks see nii juhtus. Tee sellisest mõtteharjutusest meeldiv harjumus.

2. Varu igal õhtul pool tundi aega, mil võid vabalt vaid muretseda. Kui muul ajal tahavad muremõtted võimust võtta, siis ütle endale, et teed seda õhtul spetsiaalsel ajal. Sa võid isegi päeval üles kirjutada kõik asjad, mis sulle muret teevad, et mäletaksid, mille üle õhtul muretseda.

Psühhiaater tuletab meelde ka vana tõde, et kui teed teistele midagi head, näiteks vabatahtlikutööd, teeb see ka sind ennast õnnelikumaks.

Ka Regionaalhaigla psühholoogid Kristi Kalvik ja Marko Neeme soovitavad määrata muretsemiseks kindel aeg. "On olemas erinevaid lõdvestumis- ja hingamisharjutusi, samuti ka teadveloleku harjutused. Muretsemise vastu on efektiivne meetod määrata endale kindel kellaaeg, millal on lubatud muretseda," rääkisid nad haigla tervisepooltunnis.