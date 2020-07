EI SUUDA PUHATA? Äkki sind vaevab töölt eemaloleku ärevus! 

Mõni inimene mõtleb nii vabadel päevadel kui ka puhkuse ajal ainult tööasjadele. Või ei suuda ta üldse vabu päevi võtta, sest kunagi pole ju õige aeg! Ei matused, lähedase raske haigus ega pereliikme sattumine haiglasse pane teda kaaluma, et äkki peaks võtma töölt vabaks. Kui selline inimene võtabki puhkuse, mõtleb ta rohkem sellele, mis toimub tööl.

Kui keegi käitub nii, võib ta kannatada töölt eemaloleku ärevuse käes. Sellised tööst sõltumise ja ärevuse juhtumid võivad olla sagedasemad, kui me arvame. See võib tabada nii noori kui vanu, mehi kui naisi. Seda tüüpi ärevusega inimene võib mõelda, et kõik kukub kokku, kui ta tööd ei tee. Ta ei suuda enam nautida ka vaba aega.