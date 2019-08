ÕUDNE HIGIHAIS! Nii higistad vähem ja vabaned piinlikust haisust

Yorki ja Oxfordi ülikooli teadlased on teada saanud, mis protsessid panevad peaaegu lõhnatu higi haisema. See võib tähendada uue põlvkonna deodorantide tulekut, vahendab Iltalehti brittide uuringut.

Väikseid eccrine näärmeid on kogu kehal ja need aitavad inimesel kehal püsida õige temperatuuriga.

Apocrine-näärmed on kaenla all ja kubemes. Need toodavad higi, mis sisaldab ka teatud lõhnatuid valke, kuni keha bakterid panevad need haisema. See võib meenutada muskust või sibulat.