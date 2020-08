KAS TÕESTI LIIGA PALJU? 6 tunnust, et oled seksiga liiale läinud

Arstid ja terapeudid pole päris ühel meelel, kas seksisõltuvus on üldse reaalne seisund. Kuid samal ajal töötab maailmas juba aastaid seksisõltuvuse kliinikuid ja tegutsevad vastavad terapeudid.

Foto: Pexels

Osa eksperte arvab, et mõiste "seksisõltuvus" on problemaatiline, sest pole tõendeid, et seks tekitaks samal viisil sõltuvust nagu näiteks alkohol või narkootikumid.

Ekspertide hinnangul arvavad osad inimesed, et nende seksuaalne käitumine on kontrolli alt väljas, kuid tegelikult ei ole. Nende ihad võivad tekitada muret moraalsetel põhjustel ja pigem on tegemist sundkäitumisega, mitte kontrollimatu olukorraga.

Foto: Pexels

Sageli hoopis muu diagnoos