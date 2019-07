Hea nõu KUIDAS SAADA ROHKEM SEKSI? Lisa menüüsse neid sööke! Õhtuleht.ee , täna, 18:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Vida Press

Seda on peetud pigem naljaks, et mereandide ja austrite söömine lisab seksisoovi. Kuid värske uuring väidab, et see võib olla isegi tõsi.