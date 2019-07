ALUSTA PÄEVA KLAASI SOOJA VEEGA! Mis kell ja mida on kasulik juua?

On oluline, et jood korrapäraselt ja vähehaaval, et keha ei kannataks vedelikupuuduse all. Keha ei saa suurt kogust vedelikku ette salvestada ja suur kogus ei imendu hästi. Vedelikupuudus väljendub näiteks väsimusena, vahel ka nõrkuse, peapöörituse ja vereringehäiretena.