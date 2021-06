JALAD JUBA KUUMAVAD? 4 lihtsat jahutavat ja värskendavat nippi

Värskendav jalavann. Sul on rohkem aega? Siis võid korraldada jalgadele väikse lõõgastuskuuri. Lase kaussi leiget vett. Ära pane jääkülma vett, kuigi see võib kuuma ilmaga tunduda ahvatlev. Võid lisada eeterlikke õlisid või soolakristalle, mis on jahutava toimega. Mõne minutiga on jalad taas väsked.