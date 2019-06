KAS JUUA KRAANIVETT VÕI MULLIVETT: kumb kustutab paremini janu?

Kui higistame, kasvab ka meie vedelikutarve. Janukustutajaks soovitakse alati tavalist vett, kuid üks variantidest on ka mullivesi, kas või vahelduse mõttes.

Tavaline kraanivesi ja mullivesi niisutavad keha ühtviisi hästi. Mullivesi sisaldab kas looduslikku või lisatud süsihappegaasi. Süsihappegaasil on vähe mõju sellele, kuidas vesi imendub.

Süsihappegaas võib siiski mõjutada, kui palju inimene joob vett. Mõnda inimest aitavad mullid rohkem vett juua. Mõnel on aga just vastupidi – nad tunnevad, et mullivesi ajab kõhu punni ja seetõttu väldivad mullijooke.