VEDAS ALT? 9 sagedast põhjust, miks erektsioon on nii vilets  

Ravimid

Foto: Erki Pärnaku

Vöökohale kogunenud rasv on seotud madalama testosteroonitasemega. 100-sentimeetrine vööümbermõõt on potentsile kaks korda suurem risk kui 90-sentimeetrine vööümbermõõt. Liigsest kehakaalust saad lahti, kui liigud rohkem, sööd tervislikumalt ja tarvitad vähem alkoholi.

Kes ei teaks, et suitsetamine on tervisele kahjulik, kuid harva teatakse, et see võib märkimisväärselt halvendada ka erekstiooni.