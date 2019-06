SÜGELUS JA PUNNID ÕRNAS KOHAS? 4 soovitust, et bakterid ei hakkaks kuumaga intiimpiirkonnas vohama

Menstruatsiooni ajal tuleb kuuma ilmaga kindlasti sidemeid ja tampoone tihedamini vahetada, et ei tekiks ebameeldivalt lõhna ega umbsust, mis on soodne kasvupinnas bakteritele. Tähtis roll on ka mugaval pesul – sooja ilmaga on kõige parem kanda puuvillast õhku läbi laskvat pesu. Apteekide käsimüügis on saadaval pesuemulsioonid, -geelid ja –vahud ning niisked salvrätikud, mis aitavad hügieeni eest hoolitseda ja samas hoida ka tupe pH-taset normaalsena (4,0–4,5).