Hea nõu MIKS SU JUURES ON IMELIK LEHK? Need 4 haisu kõnelevad tõsisemast tervisemurest Ohtuleht.ee , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

Kui sa ei saa mingist haisust enda juures lahti, võib põhjuseks olla ka haigus. Foto: Vida Press

Pole ime, et sa ei lõhna just kõige paremini, kui oled lõpetanud raske trenni või söönud küüslauku. Aga mida teha, kui mingid kehahaisud on püsivalt su juures?