Kummal pool sa magad? See paljastab sinu kohta nii mõndagi

Üks elu olulisematest kohavalikutest on see, kummal pool voodit inimene magab. Paarisuhtes kinnistub voodikoht üsna kiiresti. Ja aastate jooksul seda enam ei muudeta.

Oled õnneseen! Uuringute järgi on voodi vasakul poolel magajad tõenäolisemalt rohkem oma eluga rahul. Nad armastavad rohkem oma tööd kui paremal poolel magajad ja neil on tõenäoliselt rohkem lähedasi sõpru. Nemad on ka varajased ärkajad.

Kuigi magad paremal, ei tähenda see, et see oleks parem kui vasakul pool magamine. Kuid on siiski üks asi, mille poolest nad on oma voodikaaslastest paremad - neil on tõenäoliselt suurem sissetulek.