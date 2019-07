Kardad lahutust pärast 50. eluaastat? Ära kannata, vaid alusta hoopis uut elu!

Pärast lahutust mõtlevad paljud, kas suhte hoidmiseks oleks võinud rohkem ära teha. Sageli on vastus, et jah tõesti. Pika liidu puhul jääb töö suhtega sageli tegemata, sest suhet peetakse enesestmõistetavaks. Ka argipäeva hallus tekib kergesti.

Üks võimalusi on mõelda, et paarisuhe on nagu mingi leping, mille toimimist peaks paar üheskoos näiteks korra aastas üle vaatama. See hoiab alles uudishimu ja mõlemad teavad, mida paariline elult ootab.