Hea nõu KAS SU SOOLESTIK ON PIISAVALT KIIRE? Tee lihtne 48 tunni test! Ohtuleht.ee , täna 07:00 Jaga: M

Mida kiiremini seedid toidu ära, seda parem. Foto: Vida Press

Kui toit käib kõhust nii-öelda kiiresti läbi, on see hea soolestikule ja kogu tervisele. Aga kuidas aru saada, kas soolestik on kiire või aeglane?