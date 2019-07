KAS TÕESTI TERVISEJOOK? 9 ootamatut fakti õllest

7. Taanis tehtud uurimus näitas, et õllejoojad sõid ebatervislikumalt kui veinijoojad. Seega võib õlletajatele kahju teha mitte õlu, vaid pigem vale elustiil. Kuid vahe õllejoojate ja veinijoojate vahel on kadumas.

8. Taani uurimuse järgi said need, kes nautisid toidu kõrvale veini, rohkem kaloreid, kui need, kes jõid õlut. Põhjus leiti magustoidust. Veininautlejad sõid sagedamini magustoitu.