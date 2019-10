NII VÄHENDAD VÄHIRISKI: spetsialistid soovitavad teha menüüs 7 väikest muutust

Arvatakse, et isegi 40% vähki haigestumistest saaks vältida tervisliku elustiiliga.

Väga palju tõstab vähki haigestumise riski suitsetamine, kuid ka teistel elustiilivalikutel on suur tähtsus. Kõige olulisem on vähi ennetamisel mitmekülgne toitumine, mitte mõne supertoidu söömine või siis mingist toiduainest täielik loobumine. Üks võtmeküsimusi on vältida ülekaalu.