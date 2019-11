SUGULASED KÄIVAD NÄRVIDELE? Viis olulist teemat, mille pärast iga paar peaks riidlema

SEKS

Samal teemal Meeled AEG MUUTUSTEKS? Halb abielu rikub tervise, eriti meestel Üks klassikaline põhjus riielda on see, kui tihti seksida. Seks põhjustab harva probleeme suhte alguses, kuid varem või hiljem tuleb see teemaks.

KUIDAS RIIELDA?

Iga paar peab leidma mängureeglid, mille piires on mõlemal turvaline riielda. Kui sama katuse alla on sattunud kaks otseütlejat, võib asi olla juba algusest peale selge. Aga kui üks armastab endasse tõmbuda ja teine on uksi paugutav raevukas riidleja, tasub asja omavahel arutada.

KODUTÖÖD

Kooselu toob alati päevakorda ka puhtuseteema. Harva, kui mõlemad on sama meelt, kui kaua võivad mustad nõud kraanikausis olla ja kui tihti peaks tolmu pühkima. Riiud ei lähe ägedaks, kui nendest asjadest rääkida juba suhte alguses.

Kümneni lugemine pole ainult sõnakõlks, vaid soovitus, mis ka tõesti toimib. See rahustab sind maha ja alles siis võid öelda kallimale, et olete koos probleemile lahendust otsimas, mitte ei võitle, kummal on õigus - olgu küsimus milles tahes.