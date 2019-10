KAS TUNNED ÄRA PSÜHHOPAADI? Need on kuus kõige levinumat isiksusetüüpi!

Foto: Pixabay

Kui su sõber on vaikne, ei pruugi ta tingimata introvert olla, vaid ta on lihtsalt häbelik. Introverdi tunneb ära sellest, kui ta tahab veeta nädalalõpud kodus, kui ta on endassetõmbunud ja talle meeldib asju analüüsida. On suur au, kui introvert tahab sinuga aega veeta. Nad valivad seltskonda väga hoolikalt.