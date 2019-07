Hügieen HOIA JALGU! Need on kohad, kust saab kergesti jala- ja küüneseent Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 06:00 Jaga: M

Kuivata hoolikalt varbaid! Jalaseenele meeldib niiskus ja soojus. Vida Press

„Olen juba aastaid hädas jalaseenega. Ravin, aga see tuleb ikka tagasi. Nüüd kahtlustan, et mul on tekkinud ka küüneseen," kurtis lugeja Õhtulehele. Mis vahe on jala- ja küüneseenel ning miks on haigused visad taanduma, selgitab Apotheka apteeker Kerli Valge.