Hea nõu Kas sõpradega juba suhtlesid? Nii mõjub see mõlema tervisele Ohtuleht.ee , täna 14:00 Jaga: M

Et head suhted püsiksid, peab ka ise aktiivne olema. Foto: Vida Press

Hoia suhteid lähedaste ja sõpradega - see aitab ka vaimselt terve püsida! Pole oluline, mitu sõpra sul on. Tähtis on, et sa ei jääks teistest eraldatuks.