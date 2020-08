SÖÖ IGA PÄEV ÜKS VÕI ROHKEMGI: õunad aitavad eemal hoida neid haigusi!

Kuigi enamik meist teab ütlust, et “üks õun päevas hoiab arsti eemal”, ei tule õuna n-ö tervisekasu peamiselt mitte vitamiinidest-mineraalainetest, vaid temas sisalduvatest bioaktiivsetest ühenditest, kirjutab toitumisekspert Tagli Pitsi portaalis Toitumine.ee

Foto: Pixabay

Kui 200 grammi õunu (üks õun diameetriga umbes 7-8 cm) annab meile umbes 90 kcal, siis süües päevas ära juba viis sellist õuna, oleme saanud ligi 500 kcal, mis on neljandik keskmise täiskasvanud naisterahva päevasest vajadusest. Õunahooajal ei söö inimesed üldjuhul õunu mitte tavalise söögi asemel, vaid sellele lisaks. Kuigi õunad sisaldavad vaid n-ö looduslikke suhkruid, siis saab kilost neid ligi 100 grammi, mida on päris palju. Õunahooajal kaalus juurdevõtmine on väga kerge tulema.