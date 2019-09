Hea nõu KAS PUHKASID VÄLJA? Vaata, mida teeb halvasti magatud öö su kehakaaluga Ohtuleht.ee , täna, 06:00 Jaga: M

Keha hakkab kergemini rasva varuma isegi ühe unetu öö tõttu. Foto: Vida Press

Igaüks on veetnud vahel unetu öö: mõni ei maga seetõttu, et käib vahetustega tööl, teisel ei tule lihtsalt und. Selgub, et magamatus võib kergitada ka kehakaalu.