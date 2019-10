KÕRGE VERERÕHK EI ANNA TUNDA: 4 märki, et võid olla siiski haige 

Kõrge vererõhk koormab veresooni ja on ohtlik eluliselt tähtsatele organitele. Kui jätta kõrge vererõhk ravimata, võivad sellel olla rasked tagajärjed, kaasa arvatud südameinfarkt ja insult.

Vererõhku saab alandada elustiilimuutuste ja ravimitega. Mida varem sellele jälile saada, seda väiksem on oht komplikatsioonide tekkeks.

Kuid paljud inimesed, kel on kõrge vererõhk, ei tunne üldse mingeid häireid ja nad pole oma seisundist teadlikud. Kõige kindlam võimalus aru saada, kas vererõhk on korras, on seda regulaarselt mõõta.