PSÜHHOTERAPEUT: kui annad lapsele vitsa, õpetad talle jõu ja võimu kuritarvitamist

Nüüd, mil suvevaheajad on läbi, täiskasvanud murravad tööd teha ja lapsed on koolides ja lasteaedades, on vaja taas elu argirütmi saada. Kõigile pereliikmetele sobiva rütmi saavutamine võib olla keerukas ning vanema kannatus võib katkeda.

Elus on igal teol loomulik tagajärg. Näide: kui laps paneb õhtul kooliasjad kokku, on loomulik tagajärg see, et vajalikud asjad on järgmisel päeval koolis olemas. Kui ta koolikoti sisu ei kontrolli, on loomulik tagajärg see, et midagi vajalikku võib puudu olla.