LAPS KÄITUB IMELIKULT: 8 märki, et ta võib olla kiusamise ohver 

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitusjuht Kristiina Treial toob välja kaheksa märki, mis võiksid lapsevanema peas häirekella tööle panna ja suunata asja uurima.



1.Laps kardab kooli minna

Nii mõnigi laps ei viitsi hommikuti kooli minna ja vajab lisamotivatsiooni, aga kui koolimineku vältimise põhjuseks näib olevat hirm, on see märk, et midagi on valesti. Kui laps otsib ja mõtleb välja vabandusi, miks kooli mitte minna või jätab teadlikult tundides käimata, on võimalus, et ta teeb seda kiusaja vältimiseks ning enese säästmiseks.



2. Muutused lapse käitumises

Iga vanem teab, et teismeiga toob kaasa muutusi lapse käitumises ja meeleolus. Kui aga muutused on järsud ja juhtunud justkui üleöö, võib see olla peegeldus pingelisest perioodist või kiusamisest. Kui laps, kes oli varem rõõmsameelne ja õpihimuline, muutub äkitselt kurvaks, depressiivseks ning loiuks, võib selle taga peituda kiusamise tõttu kannatamine. Märgiks on ka oma sõprade või klassikaaslastega suhtlemisest hoidumine.

Foto: Pexels

Foto: Pexels

Seetõttu on vajalik lapsega kiusamise teema arutamiseks leida rahulikke võimalusi ja temaga läbi arutada võimalikud abisammud, mida lapsevanem teha saab. Lapsel on vaja teada, et vanem ei tee ärrituse ja mure tõttu midagi mõtlematut, näiteks ei ründa kiusajat või tema pere, mis võib olukorra veel keerulisemaks ajada.

Kui kiusamine toimub koolis, tuleb siiski lapsevanemal lapsega kokku leppida, et asjast tuleb rääkida kellelegi usaldusväärsele koolis. Ainult nii saab loota, et ka kool kiusamise lõpetamisele kaasa aitab.



5. Sõnumite ja telefoni varjamine

Lisaks füüsilisele kiusamisele toimub terror sotsiaalmeedias, vanemate pilgu eest varjatud kohas. Lapsel, kes enda telefoni vanemate eest varjab ning närviliseks muutub, kui see teiste kätte satub, on tõenäoliselt põhjust midagi peita.



6. Tervise halvenemine

Vaimne terror mõjub negatiivselt ka lapse füüsilisele seisundile – võib juhtuda, et laps jääb sagemini haigeks, kaotab söögiisu ning kogeb muid tervisehädasid, näiteks pea- või kõhuvalu.

Foto: Pexels