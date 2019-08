Hea nõu MIS ON KOERA KEELEL? Riskid sellega, kui lemmik lakub su nägu Ohtuleht.ee , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

Ehkki näo lakkumine on õrnuseavaldus, võib koer edasi anda mitmesuguseid haigusetekitajaid. Foto: Pexels

Mõned lasevad koeral oma nägu lakkuda, sest see on õrnuse ja läheduse väljendus. Teistele tundub see vastuvõetamatu, sest koer lakub ju teiste koerte uriini ja väljaheiteid. Kummal on õigus?