MIDA TEHA, KUI SÕBER POSTITAB ENESETAPUMÕTTEID? Ära kõhkle, vaid tegutse kiiresti nii

Peaaegu alati eelnevad suitsiidikatsele selged ohumärgid. On üsna tavapärane, et internetis postitatakse nii pilte kui tekstisõnumeid oma igapäevastest tegemistest ja erilisematest hetkedest sõprade ja perega, kuid mõnikord kasutatakse sotsiaalmeediat ka mustade mõtete väljendamiseks.

Kui kõhkled, siis tegutse – see võib päästa elu. Müüt, et kui inimene on otsustanud end tappa, teeb ta seda nii ehk ei naa, ei pea tegelikult paika. Õigeaegse märkamise ja abi korral on võimalik raskest olukorrast osaliselt või täielikult välja tulla. Abi aitavad saada ka Peaasi.ee e-nõustajad, täpsemalt saab lugeda siit: http://peaasi.ee/kysi-noustajalt/.