SILMAD TÕMBLEVAD IMELIKULT? See on kõige tavalisem põhjus

Tavaliselt tõmbleb üks silm ja enamasti on see ohutu. Kõige sagedasem põhjus on see, mida nimetatakse ülemaailmseks epideemiaks ehk stress. Silmad hakkavad tõmblema pinge, ärevuse, väsimuse ja unepuudusega. Silmalihased on väga tundlikud stressile. Silmalihased on töös pea kogu aja, mil oleme ärkvel. Inimene pilgutab silmi kekmiselt 10 korda minutis, mis teeb päevas 9600 korda, kui magame 8 tundi.