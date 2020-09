OLED PERE ESIMENE VÕI TEINE LAPS? Vaata, mis eelised see sulle annab!

Uuringud on näidanud, et pere vanimad lapsed saavutavad paremaid tulemusi intelligentsustestides, samas on neil rohkem terviseprobleeme. Kuid see pole ühene: teaduses ja kultuuris on suurt edu saavutanud ka pere nooremate lastena sündinud inimesed.

2017. aastal avaldatud uuringust ilmnes, et peres teisena sündinud lapsi karistati koolis 20-40% tõenäolisemalt võrreldes esmasündinutega ja nad sattusid suurema tõenäosusega ka täiskasvanuna seadusega pahuksisse. Uuring viidi läbi nii USAs kui Taanis.

Tulemused olid hämmastavad. Taanis leiti, et teisena sündinud vendadel oli rohkem käitumishäireid, näiteks hüperaktiivsust, ja nad sooritasid täiskasvanuna rohkem kuritegusid. Floridas selgus näiteks, et teisena sündinud lapsi karistati koolis 29% rohkem kui esmasündinuid.

Esmasündinut koheldakse erinevalt

Uurijad pakuvad ühe võimaliku selgitusena välja, et vanemad ei tegele esmasündinu ja nooremate lastega samamoodi. Klassikaline näide: kui esmasündinul kukub lutt maha, ruttavad vanemad seda kohe pesema. Väiksemaga võtavad nad asja lõdvemalt.

Esmasündinuga on vanemad rohkem hirmul, et lapsega juhtub midagi, nad tahavad kõike kontrollida, aga teise lapsega võetkse asja vabamalt, sest lapsevanem on kogenud, et midagi suurt juhtuda ei saa.

Kuigi mõlemad lapsed peaksid saama võrdset tähelepanu, on siiski tõsi, et esmasündinu saab nautida vanemate täit tähelepanu kuni järgmise lapse sünnini. Teisena sündinu ei saa kunagi sellist tähelepanu ja peab algusest peale kõike jagama.