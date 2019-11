Hea nõu MIS JUHTUB, KUI SA EI VÕTA D-VITAMIINI? Vaata, kas ka sina vajaksid seda rohkem! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 07:00 Jaga: M

Pärast sooja suve või päikesereisi püsib D-vitamiini arvestatav tase veres ainult kolm-neli nädalat. Foto: Vida Press

Viimastel aastatel on Eestis soovitatud D-vitamiini võtta lausa aasta ringi. Apotheka apteeker Jaanika Treimann selgitab, miks on see vitamiin nii oluline ja mis võib juhtuda, kui organismis on kestev D-vitamiini puudus.