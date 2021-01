VÕTTA PEALE VÕI MINNA DUŠI ALLA? 10 müüti ja rahvatarkust pohmellist

1. Pohmelli põhjustab vedelikukaotus

Kuid kas liitri vee joomine päästab pohmellist? Tõenäoliselt mitte. Vedelikukaotuse ja pohmelli kattuvateks sümptomiteks on janu, nõrkus ja peavalu. On sul kunagi olnud pohmelli, mille puhul sa ei suuda süüa ning veedad päeva WC-s oksendades? Päevavalgus on tapvalt ere ja ladusate lausete moodustamine näib võimatu? Need sümptomid ei ole kuidagi seotud vedelikukaotusega, vaid alkoholi toksilise mõjuga.

2. Kohv või külm dušš leevendab pohmelli

Läksid eelmisel õhtul mõne napsuga liiale. Paned hommikul kohvi tulele ja hüppad külma duši alt läbi, et ennast virgutada. Mõlemad võivad sind veidikeseks ergutada, kuid pohmelli need ei ravi. Tegelikult võib kohv selle veel hullemaks ajada, kuna viib omakorda vedelikku organismist välja. Niisiis vaheta kohv vee vastu – eriti siis, kui oled oksendanud ja seetõttu veel enam vedelikku kaotanud.

3. Pealevõtmine aitab

Arvatakse, et hommikune peaparandus leevendab pohmelli. Tegelikult ei vasta see tõele. Pohmell hakkab tekkima ajal, kui alkoholitase veres langeb ning kõige tugevamad sümptomid saabuvad siis, kui alkoholi tase veres on nullini jõudnud. Alkoholi peale rüübates lükkad pohmelli lihtsalt edasi. Mingil ajal tuleb sul tahes-tahtmata kaineks saada ning pohmell tekib ikkagi. Alko asemel joo parem vett või spordijooki, et taastada kaotatud vedeliku, elektrolüütide ja vitamiinide tase.