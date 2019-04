Hea nõu SÜDAMEARST SOOVITAB: kui madalale peaks vererõhu langetama? Toimetas Sirje Maasikamäe , 21. jaanuar 2019, 06:00 Jaga: M

Alla 65-aastastele hüpertooniatõvega inimestele on soovituslik süstoolne (ülemine) vererõhk 120–130 mm Hg. Vida Press

Kui alla tuleks kõrge vererõhk langetada, et sellest oleks tervisele kasu? On teada, et Ameerika ja Euroopa soovitused on erinevad.