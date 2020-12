SEE TÕESTI AITAB! Liigu, söö tervislikult ja palveta!

Arvukad uuringud on tõestanud, et palvetamine ja meditatsioon on väga olulised, et elada kauem ja püsida terve.

Ühe Ameerikas tehtud uuringu järgi palvetab 85% inimestest, kes on raskelt haiged. Ameerikas võib lugeda palvetamist kõige laiemalt levinud alternatiivteraapiaks. See on palju levinum kui ravimine taimede või muude alternatiivmeetoditega. Ja on tõendeid, et palvetamine tõesti aitab.