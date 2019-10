Kumb on väärtuslikum: vedel või tahke mesi?

Mesi on segu suhkrutest, veest, mineraalainetest ja õietolmust. Enamiku mees sisalduvatest suhkrutest moodustavad fruktoos ja glükoos. Nende kahe suhkru vahekord määrab ära selle, kui kiiresti mesi tahkub ehk kristalliseerub, kirjutatakse portaalis Mesionhea.ee .

Mida kõrgem on fruktoosisisaldus, seda kauem püsib mesi vedelana. Enamiku taimede nektarist tehtud meed hakkavad kaks kuud pärast vurritamist kristalliseeruma. On aga ka erandeid: näiteks rapsimesi kristalliseerub juba mõne nädalaga, ka võilillemesi muutub kiiresti tahkeks. Seevastu põdrakanepimesi jääb kauemaks vedelaks. Lehemesi võib jäädagi vedelaks. Ka kanarbikumesi ei kristalliseeru, vaid jääb omapäraselt sültjaks.

Mee maitse ega toitaineline väärtus ei sõltu mingil moel sellest, kas mesi on vedel või tahke ehk suhkrustunud. Mesi on ikka väga väärtuslik.

Vedel mesi meeldib sageli inimestele rohkem, see tundub isuäratavam ja seda on mugavam kasutada. Kui soovid talvel vedelat mett, hoia meepurke +3 kraadi juures, see aeglustab kristalliseerumisprotsessi. Laual või köögiriiulil hoia vaid koheseks tarbimiseks mõeldud mett.