EI TAHA TÖÖLE MINNA? Need ametid tekitavad tõesti rohkem depressiooni

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmetel kannatab depressiooni all üle 300 miljoni inimese. Depressiooni võib põhjustada töötus, kuid Oregonis hiljuti avaldatud uuring näitab, et seda võivad soodustada ka teatud töökohad.

Uuring põhineb 5300 24-33aastase mehe ja naise andmetel. Leiti, et ametid, kus on otsene kontakt teiste inimestega ja avalikkusega ning kus on ebakindlad töötingimused, seostuvad suurema stressi, depressiooni ja unehäiretega. Depressioonist on rohkem ohustatud teenindajad, kiirtoidukohtade töötajad, kullerid, poemüüjad, supermarketite kaubapaigutajad jt.

Foto: Pexels

Ettekandja naeratuse taga on ka tumedam pool

Paljud inimesed ei tööta teenindajana kutsumuse pärast, vaid sellepärast et nad pole leidnud oma ettevalmistusele vastavat tööd. Kui see olukord kestab pikalt, võib see viia frustratsiooni ja depressioonini.

Üks oluline põhjus, miks teenindajatel on kõrgem risk depressioonile, on ka madal palk ja sõltuvus klientide jootrahast. Nende töökohtadega seostub sageli ka ebakindlus, näiteks ajutised töölepingud. Kui lisada madalale palgale veel ajutised töölepingud, siis on kerge mõista, miks on depressioon kerge tekkima.

Naised kannatavad sageli ka seksuaalse ahistamise tõttu, mida teevad nii kliendid kui ülemused.