TAHAD KAUA ELADA? 12 märki, et võid elada väga vanaks

6. Su vanavanemad on veel elus või elasid väga vanaks. Osa pikaealisusest on kindlasti seotud ka geenidega!

Foto: Pixabay

7. Sa pole ülekaaluline. Inimestel, kelle kehamassiindeks on 35 või suurem, on ligi kolmandiku võrra suurem tõenäosus enneaegselt surra.

8. Tarvitad alkoholi mõõdukalt. Erinevad uuringud on näidanud, et klaas veini või väike pudel õlut päevas vähendab enneaegse surma riski.

Need, kes ei kannata ülemäärase stressi all, elavad kauem. Rahulik ja rõõmus meel hoiab keha kulutavad stressihormoonid kontrolli all. Foto: Vida Press

9. Sa magad hästi ja korralikult. Puhkus taastab jõu.

10. Sa pole kunagi suitsetanud. Sellised inimesed elavad oma tubakalembelistest sõpradest keskmiselt kümme aastat kauem.