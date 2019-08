KAS OLED PIKK VÕI LÜHIKE? 7 üllatavat asja, mida see võib öelda su tervise ja edu kohta 

Inimese pikkus võib mõjutada, missugune on tema vererõhk. Mida lühem inimene, seda kõrgem rõhk. Soome teadlased mõõtsid 534 keskmiselt 61-aastase inimese vererõhku. Kui andmeid võrreldi nende pikkusega, siis selgus, et vererõhunäitajad olid lühematel inimestel kõrgemad.

Uuringud on näidanud, et pikkadel inimestel on tõenäoliselt vähem südame-veresoonkonna haigusi kui lühikestel. Nähtus tuleneb muu hulgas sellest, et lühikeste inimeste veresooned on väiksema läbimõõduga ja nende vererõhk on kõrgem.