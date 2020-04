MITU MUNA PÄEVAS VÕIB SÜÜA? 6 tõde ja müüti munast

Kanamuna on tõesti hea valguallikas, sest üks muna katab 10% täiskasvanu päevasest valguvajadusest. Lihale ja kalale jääb see siiski alla. Klaas piima sisaldab umbes sama palju valku kui üks muna.

Munakollast ei pea kolesteroolihirmus söömata jätma, kuid kes tahab kaalu jälgida, võib kollasest loobuda. Kanamunas on umbes 75 kalorit, millest munavalges on vaid 15 kalorit. Nii et kui jätta munakollane söömata, saab vajalikud valgud kätte, aga kaloreid vähem. Ühes munavalges on 4 g valku ja munakollases 3 g valku.