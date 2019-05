KALLISTA MURED ÄRA! Selline on kallistuse võlujõud

Carnegie Melloni ülikooli psühholoogiaosakond jälgis 400 inimest kahe nädala jooksul, kirjutab CNN. Uuringu kokkuvõttes leiti seos päevaste tegevuste, tuju ja kehalise kontakti vahel. Leiti, et on otsene seos emotsionaalse seisundi, konfliktide ja kallistuste vahel.

Ja tundub, et pole oluline, kas kallistajad on romantilises suhtes või mitte. Kallistusel oli ikka hea mõju.

Uuring ei täpsustanud, kas teatud inimeste kallistus on kasulikum – näiteks mis vahe on, kui kallistas see, kellega olid konfliktis, armastatu või oli see ema tervendav kallistus.