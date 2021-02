STOPP NEGATIIVSETELE MÕTETELE! Nende nippidega muudad ärevuse oma tugevuseks!

Ärevus on keha äratuskell, see võib olla põhjendatud või mitte. Sel võib olla reaalne või kujuteldav põhjus. Ärevus tegelikult kaitseb inimest ja võib anda märku näiteks suhteprobleemidest juba enne seda, kui tõeline probleem esile kerkib.

Inimeste tundemaailm on loodud erinevalt. Seda mõjutavad geenid, temperament, elukogemused ja hetkeseis. Mõnedel inimestel äratab ärevus alati nii võimsaid tundeid, nagu elu oleks ohus. Teiste tunded on nagu tefloniga kaitstud. Nad suudavad ärevuse kergesti endast eemale lükata. Ehk isegi liiga kergesti.

Kui partner petab, võib see tekitada meis ebamääraseid tundeid juba siis, kui me veel ei tea, milles on küsimus. Keha hoiatab, et miskit on teoksil, miskit on viltu.