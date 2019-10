ÄRA LASE MASENDUSEL VÕIMUST VÕTTA! Need 15 väikest muutust mõtlemises teevad tuju kohe paremaks! 

Muuda mõtlemist

Kui miski sinus ütleb, et sa ei saa enda jaoks midagi ära teha, siis katsu mõelda teisiti. Kui näiteks arvad, et kuskile minek ei tõmba sind, siis mõtle kas või nii: "Võib-olla pole sellest üldse kasu, aga ma lähen siiski. See on ikkagi parem kui üksi kodus istuda." Võid märgata, et enesetunne läheb paremaks.

Mõtle sellele, kui sinu elus on juhtunud midagi head ja mõnusat, kas või midagi väikest. Foto: Vida Press

Tee midagi väikest

Lase muusika enda juurde

Paha tuju lisab väsimustunnet. Võib tunduda, et sa ei jaksa midagi teha. Kui sa ei jaksa minna trenni, mine näiteks rattaga sõitma. Kui oskad mängida mõnda pilli, siis tee seda. Kuula muusikat, mille kohta tead, et see tekitab sinus positiivseid tundeid. Mine kontserdile, kus muusika mõju on veelgi tugevam.