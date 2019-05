KAS TUNNED, JAKS ON OTSAS? Need märgid näitavad, et probleem on tõsine  

Stress

Kurnatus

Kurnatus on pikka aega kestnud stressi tulemus. Inimene, kes on tööst kurnatud, tunneb end halvasti ka vabal ajal. Ta ei suuda lõõgastuda ega end stressi tekitavatest asjadest lahti haakida. Kui kasutad lahenduseks alkoholi või jääd oma probleemidega üksi, siis need vaid süvendavad olukorda. Kurnatusest toibumise aega mõjutab see, kuidas suudad oma stressi kontrolli alla saada.

Läbipõlemine

Läbipõlemine ühendab tervet hulka häireid: kurnatust, enesehinnangu alanemist ja raskusi inimsuhetes. Läbipõlenud inimene tunneb, et ta enam ei jaksa. See pole mitte füüsiline, vaid pigem eriti ränk hingeline väsimine. Läbipõlenud inimene tunneb, et elul pole enam sellist tähendust kui varem ja tema ensetunne on halb. Toibumine läbipõlemisest võib võtta aastaid.