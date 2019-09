NII OLED ÕNNELIKUM! Need 8 tegevust tõmbavad ligi häid asju ja tundeid 

Kui õpid selgeks andmise, hakkad ka palju vastu saama ja oled nii vaimselt kui füüsiliselt tervem, kirjutab edukustreener ja maailmarändur Jen Sincero raamatus "Sa oled tegija". Siin on tema kaheksa soovitust, kuidas tõmmata endale ligi häid asju ja tundeid.

1. Kui sa seda veel teinud ei ole, siis vali üks või kaks heategevust, millel on su jaoks reaalne tähendus ja anneta neile igal kuul. Anna nii palju aega või raha, kui saad, kuid tee seda järjepidevalt, nii et see muutuks harjumuseks ja saaks osaks sellest, kes sa oled. Isegi viis eurot kuus läheb asja ette.