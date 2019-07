Toitumine TÕDE VÕI VALE? Kas kartul teeb tõesti paksuks? Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 06:00 Jaga: M

Kartulis on ka organismile kasulikke aineid. Foto: Pexels

Mõned inimesed väldivad kartuli söömist, sest kartul on ju tärklisepomm ja teeb paksuks! Toitumisnõustajad väidavad, et päris nii see ei ole – ainult kartulist on raske end paksuks süüa.