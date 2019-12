Meeled KOLLEEGIL ON MIDAGI VIGA: need viis märki reedavad, et tal võib olla depressioon Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 12:33 Jaga: M

Kui kollleeg hakkab teistest eemale hoidma, on põhjust muretseda. Foto: Vida Press

Depressiooni on sageli raske ära tunda. On päris tavaline, et me ei oska märgata, kui see on meie kolleegil.