JÄLLE OHATIS! 11 müüti ja tõde, kuidas seda ravida 

Müüt: Genitaalherpes on harv, raske ja ravimatu haigus.

Fakt: See on sage haigus, millest pole küll võimalik täiesti vabaneda, kuid viirusevastased ravimid aitavad oluliselt vähendada genitaalherpese haiguspuhangute sagedust ja raskust. Ravimid võivad vähendada ka riski, et viirus levib partnerile.