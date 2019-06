SEKSUOLOOG IMRE RAMMUL: ka seenior tahab olla voodis tubli, vähemalt riigipühadel

On ju teada, et Eesti mees on nii töökas ja tubli, et jõuab kas või 120 tundi nädalas tööd murda. Seetõttu maandub ta pärast rasket tööpäeva diivanil teleri ees, mitte magamistoas naise kaisus. Seksuoloog Imre Rammul rõhutab – seksima ei pea, aga see on tervisele hea!

Meeste põhilised probleemid on Rammuli sõnul erektsioonihäired, enneaegne seemnepurse ja suguhaigused. “Samu probleeme jätkub igale eagrupile. Aga eks vanemas eas seostub erektsioonihäire teiste haigustega või on see ravimite kõrvaltoime. Nooremad mehed on lihtsalt ähmi täis ja seetõttu see peenis ei tõuse.”

Rammuli kõige vanem patsient on olnud 90ndates härrasmees. “Lisaks tervisehädadele tulevad seeniorid ka lihtsalt sellepärast, et oma voodielu turgutada. Vähemasti riigipühadel ja muudel pidulikel puhkudel tahetakse ikka tublimad olla,” ütleb arst. Tema sõnul töötab mõni meheau vaatamata kõrgele eale kui kellavärk ja seda ilma ühegi ravimita. Vanemas eas tuleb mõte seksuoloogi vastuvõtule minna meestel endil, nooremaid aga lükkavad Rammuli kabineti uksest sisse naised.

Seksuaalrepertuaar olgu mitmekesine

Vastavalt eale on ka Rammulile esitatavad küsimused erinevad. “Tehnika suhtes küsivad nõu pigem nooremad, vanad olijad arvavad ilmselt, et nad ise teavad, mida teha. Mina annan soovitusi nii, et uurin, milline on praegu nende seksuaalrepertuaar ja kas partner jõuab orgasmini. Kui ei jõua, siis tuleb teemasse sügavamalt süveneda ja teada saada, mis nad voodis teevad ja mida tegemata jätavad.”

Kui peaasjalikult tunnevad mehed huvi, kui suure lusikaga oma pikaaegsesse suhtesse vürtse puistada, siis tuleb ka ette neid, keda ootab kuskil noorem näitsik. “Ei ole need Eesti mehed midagi truumad kui teised, ikka tuleb ka kõrvalhüppeid ette.”