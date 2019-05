PÜSTI VÕI ISTUDES? Uroloog ütleb meestele, kuidas on tervislikum pissida

Kuidas siis on? Kumb viis pissida on tervise seisukohalt parem?

Eesnäärme healoomuline suurenemine on normaalne nähtus, mis kaasneb vananemisega. Eesnääre on suurenenud 80% üle 60aastastel meestel. Neljal mehel viiest põhjustab see ka häireid. Eakad mehed, kel on eesnääre suurenenud, tunnevad end istudes ilmselt ka turvalisemalt kui seistes.